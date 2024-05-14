Нельзя лениться и сажать цветы. Что запрещалось делать на Руси 14 мая?

Если в ночь на 14 мая приснился плохой сон, сохраните его в тайне 14 мая на Руси в народе отмечали день Еремея Запашника, а Церковь вспоминала Иеремию — пророка, чьих уст Бог коснулся в раннем отрочестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии