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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фюллькруг прошел медосмотр для «Вест Хэма». Форвард подпишет контракт по схеме «3+1» в понедельник

По информации Фабрицио Романо, нападающий дортмундской «Боруссии» прошел медосмотр для нового клуба. В понедельник Фюллькруг подпишет контракт до 2027 года с возможностью продления на год.

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