«Не время расслабляться»: Глоба составил прогноз для всех до 29 декабря

Астролог дал совет, чем заняться в последние рабочие дни уходящего года. 123RF/legion-media.ru2024 год подходит к концу, но это не значит, что последние дни пройдут в суматохе и не запомнятся ничем, кроме подготовки к Новому году.
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