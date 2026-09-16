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Царьград

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Кузбасс ввел штрафы до 5000 рублей за выход на воду после 25 октября

Кузбасс ввел штрафы до 5000 рублей за выход на воду после 25 октября

Парламент Кузбасса утвердил поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые вводят наказание за эксплуатацию маломерных судов в период, когда навигация официально закрыта.

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