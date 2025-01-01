Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Быкова
    Никогда не забывайте и не прощайте предательств. Чтобы потом не было мучительно больно."Всё мгновенно ис...
  • Виктор Галкин
    Вам, смешно?Путин всю новогод...
  • Владимир Тимошков
    Капиталисты никогда не нажрутся!В Москве ввели но...

Турецкие компании завоевали российский рынок после ухода западных гигантов

Турецкие компании завоевали российский рынок после ухода западных гигантов

После ухода западных компаний с российского рынка турецкие предприятия заняли ведущие позиции. Они успешно интегрировались, особенно в секторе бытовой техники, благодаря дипломатическим и экономическим отношениям между Россией и Турцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх