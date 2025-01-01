Турецкие компании завоевали российский рынок после ухода западных гигантов

После ухода западных компаний с российского рынка турецкие предприятия заняли ведущие позиции. Они успешно интегрировались, особенно в секторе бытовой техники, благодаря дипломатическим и экономическим отношениям между Россией и Турцией.
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