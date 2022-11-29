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«В Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности клубов». Дюков об алкоголе

Президент РФС высказался о продаже пива на стадионах. «В Москве можно продавать пиво на стадионах – вышел нормативный акт, который разрешает это делать.

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