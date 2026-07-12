Глава ФФФ обвиняет экс-премьера Испании в расизме после высказываний о сборной Франции

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло обвинил бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя в расизме за его заявления о составе национальной сборной Франции перед полуфинальным матчем Чемпионата мира 2026 года против Испании.