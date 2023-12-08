Подросток-пешеход получил травмы в дорожной аварии в Петрозаводске

Подросток получил травмы в дорожной аварии, сообщили в Госавтоинспекции города. 7 декабря в 08.55 в районе дома № 31 на проезде Автолюбителей 54- летний водитель Škoda Kodiaq отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.