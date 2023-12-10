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Ни Светлакова, ни Урганта: чем удивит жителей России новогодняя комедия «Елки 10»

Ни Светлакова, ни Урганта: чем удивит жителей России новогодняя комедия «Елки 10»

На экраны вышли «Елки 10», которые оказались не такими радостными, как предыдущие.Премьера новогодней кинокомедии «Елки 10» уже состоялась, и теперь все, посмотревшие очередную часть фильма, делятся впечатлениями о ней.

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