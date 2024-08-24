10 советов по уходу за ногтями

Чтобы ноготки были крепкими, здоровыми, красивыми и выглядели привлекательно, нужно соблюдать простые советы по уходу за ногтями: Всегда нужно защищать руки резиновыми перчатками при уборке дома и во время мытья посуды, чтобы химические реагенты не разъедали ногтевую пластину и нежную кожу пальцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии