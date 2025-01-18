В рамках реализации программы “Разговор о Правильном Питании” в гимназии проводятся беседы и лекции с детьми и с работниками столовой.

Основной целью этого мероприятия яаляется повышение уровня знаний учащихся о значимости правильного питания, особенно в школьный период, а также создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей.
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