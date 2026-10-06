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Елизавета Лихачёва — об Иване Жолтовском и отреставрированном Московском ипподроме

Елизавета Лихачёва — об Иване Жолтовском и отреставрированном Московском ипподроме

Почему главный русский «палладианец» строил на «троечку», что не так с портиком ипподрома и зачем Москве поле, по которому скачут лошади, — в новом интервью из серии о московской архитектуре.

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