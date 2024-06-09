Бизнесмен Максим Вязовский: банки Китая отказывают россиянам в открытии счетов

Россиянин Максим Вязовский родился в Благовещенске на границе с Китаем. Шесть лет назад он переехал в соседнюю страну, где преподавал английский, пережил пандемию и ушел в бизнес - его компания "Эхо Востока" помогает российским предпринимателям приобретать товары из Китая.