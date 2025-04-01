«Деформировано 60 процентов объектов в Игарке, Диксоне, Хатанге»: глобальное потепление обходится России всё дороже

Темпы потепления в России в среднем в 2-4 раза превышают общемировые. Это вызывает каскадные реакции по всей территории страны, последствия которых могут значительно усложнить будущее следующих поколений россиян.
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