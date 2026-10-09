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Новый флагманский кроссовер Wey заметили в Китае. Это второе поколение модели Wey 07

Второе поколение кроссовера Wey Lanshan (Wey 07) / изображение сгенерировано нейросетью Компания Great Wall Motor готовится представить второе поколение флагманского кроссовера Wey 07, известного в Китае под именем Lanshan.

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