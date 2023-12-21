Трамвайного сообщения с Автозаводом в Ижевске нет уже более часа

Ижевск. Удмуртия. Более часа трамваи в Ижевске не идут на Автозавод. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, с 12:03 из-за повреждения опоры контактной сети нет движения трамваев 10, 11, 12 маршрутов на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова.