Трамвайного сообщения с Автозаводом в Ижевске нет уже более часа

Ижевск. Удмуртия. Более часа трамваи в Ижевске не идут на Автозавод. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, с 12:03 из-за повреждения опоры контактной сети нет движения трамваев 10, 11, 12 маршрутов на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова.
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