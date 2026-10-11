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Полиция Франкфурта задержала более 60 человек после концерта Макса Коржа

Полиция Франкфурта задержала более 60 человек после концерта Макса Коржа

Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после концерта белорусского музыканта Макса Коржа. «После концерта белорусского рэпера Макса Коржа во Франкфурте полиция арестовала 63 человека», — сообщает агентство DPA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

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