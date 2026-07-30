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Zero Hedge

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US Grows Only 1.5% In Q2, Badly Missing Estimates, Despite Strong Spending, Investment

US Grows Only 1.5% In Q2, Badly Missing Estimates, Despite Strong Spending, Investment

US Grows Only 1.5% In Q2, Badly Missing Estimates, Despite Strong Spending, Investment The US economy grew at a far weaker than expected pace in the second quarter despite a pickup in consumer spending and solid business investment.

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