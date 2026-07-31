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На Красной площади произошло возгорание в храме Василия Блаженного

На Красной площади произошло возгорание в храме Василия Блаженного

В Москве ночью 1 августа произошло возгорание в храме Василия Блаженного на Красной площади. / Источник: Александра Просвирникова © ИА REGNUMПо словам очевидцев, Храм Василия Блаженного оцепили из-за задымления.

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