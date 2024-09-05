Путин: М12 трассасы бу ел азагында Екатеринбургка кадәр барып җитәчәк

М12 «Көнчыгыш» федераль трассасы агымдагы ел азагында Екатеринбургка барып җитәчәк. Бу хакта Россия Президенты Владимир Путин Владивостокта IX Көнчыгыш икътисади форумының пленар утырышында чыгыш ясаганда белдерде.
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