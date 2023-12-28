"Никакой "Пицунды" русским - это наше культурное наследие и народное достояние", - в Абхазии выступили против передачи объекта РФ

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Politiki.net Начну с конца - есть у россиян поговорка, про попытку умаслить волка кормежкой, однако тот, по итогу, все равно на лес с надеждой смотрит.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Надо же, уже и абхазы гонят русских. Это 3.14здец какой то!
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3 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Очень много гонора на пустом месте! Хотели россияне дома санаторные подремонтировать, теперь нехай разваливаются - сами денег на ремонтные работы не найдут, там и так многие строения как после апокалипсиса.
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3 час.
Александр Попов
Может ОБРАТНО в Грузию??? Мало им примера ФАШИСТООКРАИНЫ???
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1 час.

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