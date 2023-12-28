"Никакой "Пицунды" русским - это наше культурное наследие и народное достояние", - в Абхазии выступили против передачи объекта РФ

Politiki.net Начну с конца - есть у россиян поговорка, про попытку умаслить волка кормежкой, однако тот, по итогу, все равно на лес с надеждой смотрит.
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