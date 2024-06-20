💡 Больше 70 улиц Симферополя остались без света 20 июня Часть города осталась без электричества из-за проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
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💡 Больше 70 улиц Симферополя остались без света 20 июня Часть города осталась без электричества из-за проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».