Руководитель обслуживающей жилой фонд организации в Коряжме с марта 2024 года по январь 2026-го не доплачивал кассиру зарплату, накопив долг свыше 800 тысяч рублей, и стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого после обращения судебных приставов.