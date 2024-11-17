Илон Маск прокомментировал разрешение Киеву бить ракетами вглубь России

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал короткий комментарий по поводу разрешения президента США Джо Байдена на использование Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь России 17 ноября в соцсети X.
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