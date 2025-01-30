Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

908 подписчиков

Во Владивостоке после проведения капитального ремонта открылось кардиологическое отделение госпиталя Тихоокеанского флота

Во Владивостоке после проведения капитального ремонта открылось кардиологическое отделение госпиталя Тихоокеанского флота

Кардиологическое отделение военного госпиталя Тихоокеанского флота рассчитано на одновременное лечение 30 пациентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх