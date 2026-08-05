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Zero Hedge

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Socialist Wisconsin Gov Candidate Won't Back Down After Calling To "Cancel Thanksgiving"

Socialist Wisconsin Gov Candidate Won't Back Down After Calling To "Cancel Thanksgiving"

Socialist Wisconsin Gov Candidate Won't Back Down After Calling To "Cancel Thanksgiving" Far-left Wisconsin gubernatorial contender Francesca Hong appeared to double down on resurfaced comments demanding that Thanksgiving be abolished, declining to walk back the post when confronted about it on national television.

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