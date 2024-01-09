Стало известно, что массовую резню в Краснодаре устроил сын экс-судьи

Стало известно, что массовую резню в Краснодаре устроил сын экс-судьиВ Краснодаре по поручению руководителя следственного управления по краю в отношении мужчины, применившего насилие к гражданам, возбуждено уголовное дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии