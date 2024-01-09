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Живая Кубань

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    В Кургане   мэр   ушла    ,что  то происходить будет  . испугались ?В отставку по соб...
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    Пишут о Краснодарском Крае ,а на фото буд  то бы из Красноярского Края сруб )))В Краснодарском к...

Стало известно, что массовую резню в Краснодаре устроил сын экс-судьи

Стало известно, что массовую резню в Краснодаре устроил сын экс-судьи

Стало известно, что массовую резню в Краснодаре устроил сын экс-судьиВ Краснодаре по поручению руководителя следственного управления по краю в отношении мужчины, применившего насилие к гражданам, возбуждено уголовное дело.

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