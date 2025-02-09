Лавров заявил, что МИД сделает все необходимое для защиты нацинтересов России

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров проинформировал о том, что представляющие державы на международной арене дипломаты и далее продолжат вести борьбу за нацинтересы и укреплять взаимодействие с прочими проявляющими здравомыслие геополитическими акторами.