Лавров заявил, что МИД сделает все необходимое для защиты нацинтересов России

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров проинформировал о том, что представляющие державы на международной арене дипломаты и далее продолжат вести борьбу за нацинтересы и укреплять взаимодействие с прочими проявляющими здравомыслие геополитическими акторами.
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