В Совфеде поступило представление о назначении Подносовой главой ВС

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщили в конституционном комитете Совфеда.
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