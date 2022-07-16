Военнослужащие националистических подразделений, входящих в состав Вооружённых сил Украины, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое июля совершили серию ударов по расположенному на территории столицы Донецкой Народной Республики Петровскому району.
Военнослужащие националистических подразделений, входящих в состав Вооружённых сил Украины, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое июля совершили серию ударов по расположенному на территории столицы Донецкой Народной Республики Петровскому району.
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