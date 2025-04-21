Кто пытается украсть День Победы у России: семейные тайны, от которых краснеют европейские лидеры Ирина ВальковаПока Россия готовится к празднованию 80-летия Великой Победы — самого священного праздника в истории страны, за рубежом разворачивается дипломатическая драма.