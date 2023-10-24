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Больше людей — больше проблем: почему мигранты чаще совершают тяжкие преступления

Больше людей — больше проблем: почему мигранты чаще совершают тяжкие преступления

На 32% выросла доля тяжких преступлений, совершенных мигрантами. Что дальше? Мигрантам в России стоит готовиться к худшему: правоохранительные органы взялись жёстко наводить порядок и пресекать преступления.

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