Традиции проводить субботники в Москве исполнилось 105 лет

Апрель — отличный месяц для благоустройства. В Москве традиционно проходят общегородские субботники. Этой традиции уже 105 лет — первая общественная уборка состоялась в апреле 1919 года на станции «Москва-Сортировочная».
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