Юрист Клюев: банки повысят ставки из-за новых штрафов за навязывание услуг

Штрафы банкам за навязывание услуг клиентам с 2025 года могут вырасти в десять раз. Это может спровоцировать повышение ставок по кредитам для потребителей, предупредил руководитель практик "Банкротство" и "Споры" юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев.
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