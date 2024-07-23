Юрист Клюев: банки повысят ставки из-за новых штрафов за навязывание услуг

Штрафы банкам за навязывание услуг клиентам с 2025 года могут вырасти в десять раз. Это может спровоцировать повышение ставок по кредитам для потребителей, предупредил руководитель практик "Банкротство" и "Споры" юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев.