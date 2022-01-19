Сила в правде

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За какие грехи пришлось расплачиваться звезде комедий Гайдая Наталье Селезневой

За какие грехи пришлось расплачиваться звезде комедий Гайдая Наталье Селезневой

Наталья Селезнева родилась в творческой семье фотожурналиста и художницы по росписи. Судьба девочки решилась, когда на улице ее увидел служивший в Центральном театре Советской Армии Михаил Майоров: шестилетнему ребенку предложили роль в спектакле.

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