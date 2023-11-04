Эксперт указала на особое значение для россиян Дня народного единства

В последнее время День народного единства приобретает особое значение, праздник становится ближе россиянам, отметила 4 ноября в беседе с «Известиями» генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.
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