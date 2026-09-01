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Царьград

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Минпросвещение установило нормативы начала и конца учебного дня

Минпросвещение установило нормативы начала и конца учебного дня

Эксперт Минпросвещения Максим Костенко рассказал об обязательных временных рамках для начала и окончания школьных занятий и дополнительного образования, определённых СанПиН.

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