Минпросвещение установило нормативы начала и конца учебного дня

Эксперт Минпросвещения Максим Костенко рассказал об обязательных временных рамках для начала и окончания школьных занятий и дополнительного образования, определённых СанПиН.
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