Япония включила бюрократический механизм, молниеносной реакции на спасение попавших в ледяной плен у японского острова Хоккайдо косаток нет, заявил 7 февраля «Известиям» генеральный директор Большого московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.
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