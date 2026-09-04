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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фролова о турнире в Японии: «Если ты достойно откатаешь, то судьи это достойно оценят – никто не будет специально занижать баллы. Все очень приятно и справедливо»

Российская фигуристка Анна Фролова назвала приятным и справедливым судейство на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

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