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Царьград

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BBC News: Марьям Мошири сообщила о диагнозе неизлечимого рака крови

BBC News: Марьям Мошири сообщила о диагнозе неизлечимого рака крови

Марьям Мошири, ведущая BBC News, объявила о диагностированном в 2024 году неизлечимом раке крови. Несмотря на полицитемию, сопровождающуюся тяжёлыми побочными эффектами лечения, она продолжает работать и ездит в командировки, опасаясь повышенных рисков для здоровья.

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