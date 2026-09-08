BBC News: Марьям Мошири сообщила о диагнозе неизлечимого рака крови

Марьям Мошири, ведущая BBC News, объявила о диагностированном в 2024 году неизлечимом раке крови. Несмотря на полицитемию, сопровождающуюся тяжёлыми побочными эффектами лечения, она продолжает работать и ездит в командировки, опасаясь повышенных рисков для здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А мы точно наказы...
- "Бегите, пока не ...
- Штаты депортирова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым