Советский фильм, который сняли с проката. Почему «Одиночное плавание» убрали из кинотеатров (История советского кино)

Этот боевик вышел в середине 80-х, когда Юрий Озеров снял киноэпопею «Битва за Москву», Геннадий Васильев историческую картину «Русь изначальная», Всеволод Шиловский комедию «Миллион в брачной корзине» в главной роли с Александром Ширвиндтом, а Александр Муратов приключенческий фильм «Золотая цепь» по одноименному роману Александра Грина в главной роли с юным Владиславом Галкиным.