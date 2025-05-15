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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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Советский фильм, который сняли с проката. Почему «Одиночное плавание» убрали из кинотеатров (История советского кино)

Советский фильм, который сняли с проката. Почему «Одиночное плавание» убрали из кинотеатров (История советского кино)

 Этот боевик вышел в середине 80-х, когда Юрий Озеров снял киноэпопею «Битва за Москву», Геннадий Васильев историческую картину «Русь изначальная», Всеволод Шиловский комедию «Миллион в брачной корзине» в главной роли с Александром Ширвиндтом, а Александр Муратов приключенческий фильм «Золотая цепь» по одноименному роману Александра Грина в главной роли с юным Владиславом Галкиным.

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