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Мировое обозрение

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«Ни у кого я ничего не забрал». Лукашенко отверг обвинения в личном обогащении

«Ни у кого я ничего не забрал». Лукашенко отверг обвинения в личном обогащении

Александр Лукашенко в очередной раз вернулся к теме, которая, судя по частоте его обращений, всерьез его раздражает: разговорам о том, что он или его близкие могут быть связаны с коммерческими интересами.

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