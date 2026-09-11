«Ни у кого я ничего не забрал». Лукашенко отверг обвинения в личном обогащении

Александр Лукашенко в очередной раз вернулся к теме, которая, судя по частоте его обращений, всерьез его раздражает: разговорам о том, что он или его близкие могут быть связаны с коммерческими интересами.
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