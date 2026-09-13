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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» выиграл 1 из 4 матчей АПЛ и идет 13-м

« Манчестер Юнайтед » неудачно начал чемпионат. Команда Майкла Кэррика сегодня уступила « Манчестер Сити » (0:1) в 4-м туре АПЛ .

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