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В Краснодаре опровергли эпидемию в яслях детского сада: только один случай тяжелого заболевания

В Краснодаре опровергли эпидемию в яслях детского сада: только один случай тяжелого заболевания

Сообщается о том, что в ясельной группе действительно выявлен гастроэнтерит. Но это один случай, и сегодня заканчивается карантин по этому заболеванию.

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