Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Песковым отложили

РИА Новости/Михаил Воскресенский Запланированный на 13 марта запуск космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX, в состав команды которого вошел российский космонавт Кирилл Песков, отложили.
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