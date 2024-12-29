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В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин

В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин

Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан — ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада своим указом регламентировал проектирование и строительство окон и форточек в домах афганцев с тем, чтобы из них не были видны как стоящие, так и сидящие женщины, сообщил новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.

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