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В ТПП заявили, что бизнес России и США настроен на развитие сотрудничества

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Предприниматели России и США серьезным образом настроены на продолжение сотрудничества, несмотря на геополитические обострения между странами.

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