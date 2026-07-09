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SPLETNIK

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56-летняя Дженнифер Лопес в "голом" платье посетила Неделю моды в Париже

56-летняя Дженнифер Лопес в "голом" платье посетила Неделю моды в Париже

Дженнифер Лопес, которая на днях прилетела на Неделю высокой моды в Париж и посетила шоу Zuhair Murad, пришла на кутюрный показ модного дома Celia Kritharioti.

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