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Анонсы DEFECT и Exoborne, перенос Kingdom Come 2, Hunt: Showdown перешла в 1896, геймплей Replaced…

Анонсы DEFECT и Exoborne, перенос Kingdom Come 2, Hunt: Showdown перешла в 1896, геймплей Replaced…

Дата выхода Dragon Age: The Veilguard, почти 14 минут геймплея Replaced, Kingdom Come: Deliverance II перенесли (к сожалению, в будущее), Hunt: Showdown перешла в новую эру, анонсирован DEFECT — онлайн-шутер с саундтреком от Мика Гордона, авторы Vampire: Bloodhunt представили экстракшн-шутер Exoborne, .

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