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«Били по жилым домам». Боевик ВСУ признался в расстреле мирных под Курском

«Били по жилым домам». Боевик ВСУ признался в расстреле мирных под Курском

«Били по жилым домам».Сегодня 2,5K прочитали Диверсант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арсен Стегарь, захваченный в плен российскими военными в Курской области, признался, что его командиры получили приказ расстреливать мирных жителей.

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